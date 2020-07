Uccisione Soleimani, Iran: giustiziata "spia della Cia"

La magistratura iraniana ha annunciato che Mahmoud Mousavi Majd, condannato di essere una spia per conto della Cia e del Mossad, è stato giustiziato. L'uomo era accusato di aver trasmesso informazioni sui movimenti militari della forza Qudz delle Guardie rivoluzionarie islamiche, e in particolare sul luogo in cui si trovava l'allora comandante Qassem Soleimani assassinato dagli Stati Uniti a Baghdad il 3 gennaio scorso (LE FOTO DEL RAID). Mousavi Majd, che collaborava con le Qudz come traduttore, risiedeva in Siria con la sua famiglia dal 1990.