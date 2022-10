Russia, stretta contro propaganda Lgbt: arresti anche per stranieri

Il Parlamento ha votato l'inasprimento della legge: sanzione fino a 5 milioni di rubli "per la promozione delle persone Lgbt e fino a 10 milioni di rubli per la promozione della pedofilia". Gli stranieri possono essere multati fino a 400 mila rubli, arrestati fino a 15 giorni o deportati

La Russia inasprisce le norme contro la "propaganda Lgbt". Il Parlamento russo ha votato infatti il provvedimento in prima lettura. Il disegno di legge propone di stabilire una sanzione fino a 5 milioni di rubli "per la promozione delle persone Lgbt e fino a 10 milioni di rubli per la promozione della pedofilia". Gli stranieri possono essere multati fino a 400 mila rubli, arrestati fino a 15 giorni o deportati.

"Proteggere i nostri figli"

Per il presidente della Duma di Stato Vyacheslav Volodin, "per quanto riguarda la seconda lettura, possono essere presentati emendamenti che inaspriscono le norme proposte, e li prenderemo in considerazione". Per Volodin, citato da Tass, "dovremmo fare di tutto per proteggere i nostri figli e coloro che vogliono vivere una vita normale. Tutte le altre cose sono peccato, sodomia, oscurità".