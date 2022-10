Russia, verso lezioni di ideologia obbligatorie all'università

Secondo il sito indipendente Meduza, che cita due fonti interne del Cremlino, a partire dal prossimo anno accademico in tutte le facoltà universitarie russe saranno obbligatori corsi di "ideologia di Stato". Una strategia, secondo quanto ipotizzato dal sito indipendente, per ripulire le università da docenti troppo 'liberal'. I contenuti dei corsi dovrebbero essere elaborati da personalità del Cremlino molto vicine a Putin

La Russia tenta di far quadrato e rafforzare il fronte interno anche attraverso le sue università. Così come accadeva nell'Urss, con lo studio del "Comunismo scientifico", a partire dal prossimo anno accademico in tutte le facoltà universitarie russe saranno obbligatori corsi di "ideologia di Stato". Questo è ciò che si legge sul sito indipendente Meduza, che cita due fonti interne del Cremlino. Secondo il sito internet, questo programma sarà utilizzato per ripulire le università da docenti troppo 'liberal' ( GUERRA RUSSIA - UCRAINA: TUTTE LE NEWS IN DIRETTA ).

Il contenuto dei corsi

Ciò che verrà studiato all'interno dei corsi sarebbe in via di definizione sotto la supervisione di Sergei Kiriyenko, primo vicecapo dello staff del Cremlino. Come modello ci sono le lezioni ideologiche imposte nelle scuole a sostegno della guerra in Ucraina. L'obiettivo è spiegare agli studenti "dove è diretta la Russia e perché". Secondo il sito indipendente, le fonti parlano di un Occidente "in decadenza" che "ha sempre odiato la Russia". Il messaggio sarebbe dunque quello di trarre vantaggio dalla storia della Russia in "questo momento di crisi".

All'interno dei corsi di "ideologia di Stato" si parlerà quindi di storia, cultura e politica estera russa, oltre che di una visione per il futuro della Russia. Le personalità coinvolte nella preparazione sono tutte strettamente allineate al Cremlino. Si parla dell'ex ministro della Cultura Vladimir Medinsky, sostenitore della storia come strumento di propaganda, del direttore del museo dell'Heremitage di San Pietroburgo,Mikhail Piotrovsky, del capo del Consiglio russo di politica estera e difesa Sergei Karaganov, e di Mikhail Kovalchuk, capo dell'Istituto Kurchatov per la ricerca nucleare.