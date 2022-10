Guerra in Ucraina, Russia avvia esercitazioni strategiche nucleari

Mondo

Nato, al via l'esercitazione nucleare di routine: cos'è Steadfast Noon

Come annunciato dal segretario generale Jens Stoltenberg, l'operazione - programmata prima dello scoppio della guerra in Ucraina - andrà in scena fino a fine mese. Coinvolti 14 Paesi, sotto la gestione di Usa, Regno Unito e Francia. Secondo l'Alleanza atlantica, 'le forze aeree di tutta la Nato eserciteranno le capacità di deterrenza nucleare coinvolgendo decine di aerei sopra l'Europa nord-occidentale'. Il tutto a partire da oggi, lunedì 17 ottobre

Il nome in codice è Steadfast Noon, “mezzogiorno costante”, in opposizione alla “mezzanotte” con cui si indica la catastrofe nucleare: si tratta dell’esercitazione della Nato che andrà in scena da oggi 17 ottobre fino a fine mese. "Le forze aeree di tutta la Nato eserciteranno le capacità di deterrenza nucleare coinvolgendo decine di aerei sopra l'Europa nord-occidentale a partire da lunedì 17 ottobre 2022", ha detto la stessa Alleanza atlantica. Dalle tempistiche ai dettagli sullo svolgimento: ecco tutto quello che sappiamo

Va subito precisato che questo tipo di esercitazione è considerata "di routine". Si tiene ogni anno e dura generalmente una settimana. Fino a 60 velivoli di vario tipo - compresi caccia di quarta e quinta generazione e bombardieri a lungo raggio B-52 degli Stati Uniti, che partiranno dal North Dakota - sorvoleranno il Belgio, il Mare del Nord e il Regno Unito. L'esercitazione non prevede l'utilizzo di armi vive. Sarà gestita da Stati Uniti, Regno Unito e Francia, i tre Stati membri della Nato che possiedono armi nucleari