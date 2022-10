Polonia, caccia italiani intercettano jet russi partiti da Kaliningrad

Quinto decollo in una settimana per Eurofighter in missione Nato, che segnala un'attività intensa di risposta alle iniziative di Mosca nell'area

Ancora un decollo immediato, in gergo militare 'scramble, per gli Eurofighter italiani impegnati nell'attività di Air Policing Nato in Polonia. L'Aeronautica Militare ha informato con un tweet che i nostri caccia si sono alzati in volo per intercettare quattro velivoli russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio dell'exclave russa di Kaliningrad. Nelle ultime settimane i decolli degli Eurofighter si sono ripetuti più volte, a segnalare un'attività intensa di risposta alle iniziative russe nell'area (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).