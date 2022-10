'La situazione in Donbass sarà stabilizzata. La Russia potrà far sviluppare i territori tranquillamente', dice Vladimir Putin, che accusa gli Usa di essere coinvolti nel conflitto e promuove il luogotenente in Cecenia Kadyrov, accusato di gravissime violazioni dei diritti umani. Intanto, Kiev prosegue nella controffensiva e scopre nuovi orrori: 'A Kharkiv tolti denti d'oro ai cadaveri, a Pisky-Radkivski una mini Auschwitz'. Intesa tra i 27 sull'ottavo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, incluso il price cap al petrolio. Gli Eurofighter italiani impegnati nell'attività di Air Policing Nato in Polonia si sono alzati ieri in volo per intercettare 4 velivoli russi che avevano interessato gli spazi aerei polacco e svedese prima di essere costretti a rientrare nello spazio dell'exclave russa di Kaliningrad. La Commissione Ue lavora su due tipi di tetto al prezzo del gas: uno è un price cap sul gas utilizzato per generare elettricità e l'altro riguarda un tetto sul prezzo dell'energia scambiata in Europa, dice la presidente von der Leyen al Parlamento Ue senza menzionare il price cap sul gas importato dalla Russia. Tornano intanto le forniture di Gazprom in Italia. Gli stoccaggi ora superano il 91%. Allarme delle Regioni sul caro-energia: 'A rischio i fondi per la sanità'. Mentre il sindaco di Piombino ribadisce il no al rigassificatore, malgrado le assicurazioni di Snam. Schiaffo dell'Opec a Biden: da novembre saranno prodotti 2 milioni di barili di greggio in meno al giorno.