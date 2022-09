3/10 ©IPA/Fotogramma

Si tratta però di una annessione non semplice: non solo perché, come detto, la comunità internazionale non riconosce la validità dei referendum e continua a considerare quei territori come parte integrante dell’Ucraina. Mosca ha infatti problemi anche sul campo: le truppe russe e le milizie separatiste, infatti, non controllano completamente il territorio delle quattro regioni

