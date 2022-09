Mondo

Il presidente russo alla cerimonia di firma dell'atto che ha sancito l’ingresso del Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia all’interno del territorio di Mosca: 'Il popolo ha fatto una scelta netta. Ora i loro abitanti diventano nostri cittadini per sempre'. L'annessione, sebbene non riconosciuta dalla comunità internazionale, potrebbe aumentare esponenzialmente il rischio di utilizzo di armi nucleari: ecco perché

“ Il popolo ha fatto la sua scelta, una scelta netta. Non c'è niente di più forte della volontà di milioni di persone", ha detto Putin, aprendo al Cremlino la cerimonia di firma dei trattati. Poi ha chiesto un minuto di silenzio per quelli che ha definito gli "eroi" che combattono in Ucraina e per le "vittime delle azioni terroristiche di Kiev": “gli abitanti del Donbass vittime di attacchi da parte del regime di Kiev” e tutti i filorussi d’Ucraina che hanno combattuto “per la loro nazione”

Putin ha sottolineato come anche i giovani nati “dopo la tragedia della caduta dell’Unione Sovietica” abbiano votato per l’annessione, perché “l’amore per la Russia è un sentimento indistruttibile”. Ha poi specificato che – anche se “l'Unione Sovietica è passata e non tornerà” – “i russi che vivono al di fuori dei confini della Russia" possono tornare alla loro "patria storica". Un messaggio chiaro agli avversari: "Voglio che mi sentano a Kiev e in Occidente: le persone che vivono nel Lugansk, nel Donetsk, a Kherson e Zaporizhzhia sono nostri cittadini per sempre"