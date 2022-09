Nyt, le intercettazioni dei soldati russi: “Putin è pazzo”

Molti confessano di aver catturato e ucciso civili in Ucraina, ammettono apertamente di aver razziato case e negozi, promettono di voler cessare i loro contratti militari. Sarebbero le intercettazioni dei soldati russi impegnati nel conflitto in Russia e pubblicate sul New York Times. "Mamma, questa è la più stupida decisione che il nostro governo abbia mai preso", Putin "ha sbagliato gravemente", confida Serghiei alla madre. "Vogliono solo ingannare la gente in tv, dicendo 'tutto va bene, c'è solo un'operazione speciale' ma in realtà è una vera dannata guerra", dice un altro soldato alla fidanzata. Alcuni riferiscono le uccisioni dei civili, spogliati, derubati dei loro abiti e trucidati nelle foreste. "C'è una foresta dove c'è il nostro quartiere generale. Ci sono entrato e ho visto un mare di cadaveri in abiti civili. Un mare. Non ho mai visto così tanti corpi nella mia fottuta vita", confida un militare alla madre, dicendo che non vuole più essere un killer. Il morale è bassissimo. Qualcuno demolisce anche la retorica dell'Ucraina nazista: "Mamma, qui non abbiamo visto un solo fascista. Questa guerra è basata su un falso pretesto. Nessuno ne aveva bisogno”.