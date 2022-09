5/10 ©IPA/Fotogramma

Ad alimentare le paure di un possibile utilizzo delle armi atomiche sono state anche le parole di Dmitry Medvedev, ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca: “Questo non è un bluff, la Russia ha il diritto di usare l'arma nucleare se lo riterrà necessario", in base alla dottrina nucleare. Mosca “utilizzerà armi nucleari se essa o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando tali armi o se vi sarà una minaccia per l'esistenza della Russia”, ha detto Medvedev

