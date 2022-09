Guerra Ucraina Russia, Medvedev: Uso di armi nucleari se necessario

L' ex presidente e primo ministro russo, ha rilasciato questa dichiarazione forte che probabilmente avrà delle conseguenze: "Se la Russia o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando tali armi o se vi sarà una minaccia per l'esistenza della Russia"

''Questo non è un bluff''. La Russia ''ha il diritto di usare l'arma nucleare se lo riterrà necessario, in base alla dottrina nucleare". Lo ha dichiarato l'ex presidente e primo ministro russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, aggiungendo: ''La Russia utilizzerà armi nucleari se essa o i suoi alleati verranno attaccati utilizzando tali armi o se vi sarà una minaccia per l'esistenza della Russia''. "La sicurezza di Stati Uniti, Regno Unito e Belgio è più importante per la Nato del destino dell'Ucraina" ha detto, sostenendo che la Nato non interverrà se Mosca userà con Kiev l'arma più terribile. "Tollereranno l'uso di qualsiasi arma da parte della russia nel conflitto attuale" ha concluso l'ex presidente russo. Intanto, le autorità ucraine denunciano nuovi attacchi russi durante le ultime 24 ore. "Un attacco russo è avvenuto questa sera a Kryvyi Rih (Ucraina meridionale): i russi hanno colpito l'aeroporto con un missile Kh-59"(GUERRA UCRAINA-RUSSIA. GUARDA LE NOTIZIE IN DIRETTA).