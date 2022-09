Sono 799 i manifestanti detenuti in Russia dopo gli arresti nelle proteste contro la mobilitazione annunciata da Putin, secondo gli ultimi dati del progetto media indipendente sui diritti umani Ovd-Info. In totale sarebbero stati arrestati 2mila dimostranti, per la maggior parte rilasciati. . Il Cremlino starebbe pensando di proibire l'uscita dal Paese agli uomini arruolabili. Intanto, i due legislatori più anziani della Russia hanno espresso preoccupazione per il modo in cui si sta svolgendo la campagna di mobilitazione nel Paese e il patriarca Kirill ha annunciato che ai soldati che muoiono in Ucraina saranno 'lavati tutti i peccati'. Il Patriarca di Mosca: chi perde la vita adempiendo al dovere si sacrifica per gli altri.