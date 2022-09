Ucraina Russia, separatisti dichiarano validi i risultati referendum

Si vota fino a domani per il referendum sull’adesione del Donbass alla Russia in corso da tre giorni nei territori occupati dalle forze russe. Una farsa per gli occidentali e per gli ucraini, mentre le autorità separatiste delle regioni ucraine del Donetsk e del Lugansk dichiarano valido il referendum per l'unificazione con la Federazione Russa. Oltre 850 mila persone chiamate alle urne. Per la Commissione Elettorale Centrale l'affluenza ha toccato il 76,09% nel terzo giorno di operazioni di voto nel Lugansk e ha superato il 50% nel Donetsk. Anche l'agenzia di stampa statale russa Tass riporta i dati forniti da amministratori locali filorussi secondo i quali il referendum di Zaporizhzhia e Kherson "hanno avuto successo, l'affluenza ha superato il 50%".