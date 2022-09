Ucraina, perché con i referendum di Putin cresce la minaccia nucleare

9/9 ©Ansa

Sul tema è intervenuto anche Papa Francesco, che ripercorrendo nell'udienza generale il suo recente viaggio in Kazakistan ha detto: "Bisogna riconoscere che il Kazakistan ha fatto scelte molto positive, come quella di dire 'no' alle armi nucleari e quella di buone politiche energetiche e ambientali. In questo è stato coraggioso, in un momento in cui questa tragica guerra ci porta a che alcuni pensino alle armi nucleari, quella pazzia, questo Paese ha detto 'no' alle armi nucleari"

Papa Francesco: "Armi all'Ucraina? Difendersi è lecito"