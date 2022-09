Una standing ovation ha accolto l'intervento di Zelensky, all'Assemblea dell'Onu. Il presidente ucraino ha chiesto un tribunale speciale per i crimini di Mosca e ha chiesto che venga tolto alla Russia il diritto di veto nel Consiglio di sicurezza. Dopo il discorso alla nazione di Putin è fuga da Mosca: voli in partenza esauriti. Proteste e arresti nel Paese, oltre 1000 i fermi. Crolla la Borsa di Mosca, arriva a perdere quasi il 10%, poi recupera. Allarme nel mondo. La Cina sollecita il dialogo, la Turchia condanna. Per Usa e Ue il discorso di Putin è segno di 'crisi'. Convocato in serata un Consiglio Ue degli esteri. Von der Leyen, pronti a nuove sanzioni.