Russia, proteste dopo discorso di Putin: arresti e cittadini in fuga

“Dannato pazzoide con la testa pelata. Ci lancerà addosso una bomba e lo stiamo ancora proteggendo tutti". Una donna in sedia a rotelle ha gridato queste parole contro il presidente russo Vladimir Putin, le sue parole sono state riportate da AFP. Come lei, molti altri cittadini russi sono scesi in piazza a manifestare dopo il discorso di Putin tenuto la mattina del 21 settembre. Due i messaggi fondamentali: la Russia non ha paura di utilizzare le armi nucleari, la Russia chiamerà immediatamente 300.000 riservisti alle armi: ex soldati con esperienza di combattimento e specializzazioni militari. La risposta del fronte non si è fatta attendere. "Sono venuta per dire che sono contraria alla guerra e alla mobilitazione", ha detto all'AFP Oksana Sidorenko, una studentessa. “Perché stanno decidendo il mio futuro per me? Ho paura per me stessa, per mio fratello". Proteste contro l’annunciata “mobilitazione parziale” sono scoppiate nel giro di poche ore. “Tutti hanno paura. Sono per la pace e non voglio dover sparare", ha detto il manifestante Vasily Fedorov, uno studente che indossa un simbolo pacifista sul petto, ad AFP. (GUERRA UCRAINA-RUSSIA. SEGUI LA DIRETTA).