Ucraina: Russia, fino a 15 anni per renitenti alla leva, pene più seve

La leva in Russia è un obbligo in tempi di guerra o durante la legge marziale e l’insubordinazione potrà essere punita con una reclusione che potrà arrivare sino a 15 anni. È appena stato approvato un disegno di legge a riguardo. Inoltre, sono state apportate modifiche all'art. 332 del codice penale della Federazione Russa riguardanti la "mancata esecuzione di un ordine". Si prevedono ora pene da due a tre anni per un subordinato che si oppone ad un ordine dato da un superiore "durante un periodo di legge marziale, in tempo di guerra o in condizioni di conflitto armato o operazioni di combattimento, nonché per aver rifiutato di partecipare a forze armate o ostilità" (GUERRA IN UCRAINA. GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).