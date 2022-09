Mentre la guerra sembra essere arrivata a un punto di svolta, con gli ucraini che avanzano e i russi intenzionati a rispondere, ci si chiede come agirà la Russia in vista di una sconfitta che potrebbe essere imminente. "Dobbiamo fare attenzione all’arsenale in mano a Mosca, il rischio è che lo usi", evidenzia a Il Messaggero Stefano Stefanini, ex consigliere diplomatico del presidente Napolitano