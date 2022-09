Si sono aperti nelle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia i seggi per i referendum per l'annessione dei territori occupati in Ucraina. Un voto "illegittimo", secondo la comunità internazionale e che potrebbe innalzare ulteriormente il livello del conflitto. Lunghe file di uomini in età da chiamata militare si sono formate nella notte ai confini con la Georgia. E' iniziato intanto l'addestramento dei riservisti che secondo i media potrebbero essere un milione e non 300 mila. Tesi i rapporti tra i generali russi sul campo, tanto che Putin, secondo fonti della Cnn, starebbe impartendo direttamente ordini sull'offensiva. Medvedev: pronti a usare armi nucleari per proteggere i territori russi. Pechino propone un piano in 4 punti per rispettare la sovranità territoriale di tutti i Paesi: "Dialogo senza pre-condizioni seguito da una de-escalation, interventi umanitari e stabilizzazione economica", a partire dalla ripresa dell'export di grano russo e ucraino. Zelensky riceve il ministro Guerini a Kiev: "Grazie per il sostegno dell'Italia malgrado i vostri problemi interni".