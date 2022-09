Ucraina, nelle zone occupate i referendum per l’annessione alla Russia

Si svolge da oggi e fino al 27 settembre la consultazione nelle regioni separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk e nelle aree di Kherson e Zaporizhzhia. Seggi elettorali anche in Russia e nei rifugi temporanei per gli sfollati. Il governatore ucraino di Lugansk in esilio Sergey Gaidai: “Hanno organizzato gruppi armati per circondare le abitazioni e costringere le persone a partecipare” ascolta articolo Condividi

Le agenzie di stampa russe hanno annunciato l'avvio dei "referendum" sull'annessione alla Federazione di alcune zone dell'Ucraina controllate in tutto o in parte da Mosca. Le votazioni si terranno fino al 27 settembre nelle regioni separatiste filorusse di Donetsk e Lugansk (a Est) e nelle aree occupate dai russi di Kherson e Zaporizhzhia (a Sud). "Gli occupanti russi hanno organizzato gruppi armati per circondare le abitazioni e costringere le persone a partecipare al cosiddetto 'referendum' - ha detto al The Guardian il governatore ucraino di Lugansk in esilio Sergey Gaidai - I cittadini sono stati minacciati: coloro che non parteciperanno alla votazione verranno automaticamente licenziati dal lavoro. Le autorità hanno vietato alla popolazione locale di lasciare la città tra il 23 e il 27 settembre". Nei giorni scorsi Kiev e l'Occidente hanno definito le votazioni una "farsa" (GUERRA RUSSIA-UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).

Seggi nei rifugi per gli sfollati

I primi seggi elettorali hanno aperto nella Kamchatka, nell'estremo oriente russo. Lo ha annunciato la Tass spiegando che in quest'area si trovano numerosi sfollati dalle repubbliche autoproclamate di Donetsk e Lugansk e delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia. "Quattro seggi elettorali sono stati aperti presso i rifugi temporanei per gli sfollati e resteranno aperti fino al 27 settembre", ha detto la commissione elettorale della Kamchatka. Il 27 settembre apriranno i seggi elettorali nella vicina regione di Chukotka, dove si trovano circa 160 sfollati. Circa 60 di questi - secondo la Tass - avrebbero dichiarato l'intenzione di ottenere la cittadinanza russa.

Il voto anche nelle case

"Per motivi di sicurezza", la popolazione delle quattro regioni sarà invitata a votare vicino alle proprie abitazioni, piuttosto che ai seggi elettorali, oppure saranno effettuati dei giri presso le abitazioni dei cittadini, spiega l'agenzia di stampa statale russa Tass. La Commissione elettorale centrale della regione di Kherson prevede che circa 750.000 persone parteciperanno alle votazioni, con mezzo milione di persone registrate come elettori nella regione di Zaporizhzhia. Le schede elettorali per il referendum sono state stampate per 1,5 milioni di elettori dell'autoproclamata Repubblica del Donetsk (Rpd). La Commissione elettorale centrale della Rpd ha aperto 461 seggi elettorali nella Repubblica e 201 in Russia. Secondo la Regione di Zaporizhzhia, sono stati istituiti 394 seggi elettorali nella regione e altri 102 in Russia. I cittadini della Regione di Kherson possono esprimere il proprio voto in una qualsiasi delle otto commissioni elettorali territoriali o 198 locali, oppure possono farlo in Crimea, a Mosca o in altre città russe.

Mosca: "Referendum sono conformi alla Carta delle Nazioni Unite"

La presidente del Consiglio della Federazione russa, Valentina Matviyenko, ha dichiarato si è detta certa "certa che i referendum si svolgeranno in modo tale che nessuno avrà motivo di mettere in dubbio la legittimità. L'espressione della volontà avviene in conformità alle norme internazionali e alla Carta delle Nazioni Unite. I residenti della Rpd, della Rpl e degli altri territori liberati hanno questo diritto, un diritto legale. E nella situazione attuale è il diritto alla vita".