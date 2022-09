Ucraina, dal 23 a 27 settembre referendum annessione Donbass a Russia

Le autoproclamate repubbliche separatiste filorusse del Donetsk e del Lugansk, nella regione ucraina del Donbass, terranno un referendum sull'integrazione nel territorio russo dal 23 al 27 settembre. Lo hanno riferito le autorità delle due Oblast controllate dai secessionisti, la cui indipendenza fu riconosciuta dal presidente russo, Vladimir Putin, poco prima dell'invasione dell'Ucraina giunta oggi al 209esimo giorno di guerra (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Il referendum per "la secessione dall'Ucraina, la creazione di uno Stato e la sua adesione" alla Federazione russa della regione ucraina di Zaporizhzhia si svolgerà invece solo nella giornata del 23 settembre. Lo si evince dal decreto citato dalla Tass. "I referendum nel Donbass sono di grande importanza non solo per la protezione sistemica dei residenti della Repubblica del Lugansk e del Donetsk e di altri territori liberati, ma anche per il ripristino della giustizia storica", ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, scrive su Telegram esprimendosi a favore dei referendum di annessione nelle cosiddette repubbliche separatiste filorusse in Ucraina. "L'invasione del territorio della Russia è un crimine che consente l'uso di tutte le forze di autodifesa", aggiunge spiegando che per questo i referendum "sono così temuti a Kiev e in Occidente" e "devono essere tenuti".

Scholz: "Referendum inaccettabili"

Per Mikhailo Podolyak, uno dei consiglieri del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "i russi hanno deciso di rispondere in modo asimmetrico alla controffensiva ucraina, pensando che i 'referendum' illegali fermeranno gli Himars e le forze armate dal distruggere gli occupanti sulla nostra terra. Vuoi davvero spendere il tempo necessario per scappare per un nuovo show? Prova... sarà interessante". Lo scrive su Twitter Mikhailo Podolyak, uno dei consiglieri del presidente ucraino, dopo l'annuncio dei filorussi di tenere referendum per l'annessione alla Russia nei territori ucraini occupati nei prossimi giorni. Per il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni "i referendum di Putin in Ucraina per annettere territori occupati con le armi sono un insulto alla democrazia e alle Nazioni unite". Anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che a fine giornata interverrà all'assemblea generale dell'Onu poco prima del premier italiano Mario Draghi, ha affermato che i referendum "farsa: della Russia per l'annessione del Donbass in Ucraina "sono inaccettabili".

Crolla la borsa di Mosca

Intanto gli investitori 'bocciano' l'idea del referedum. Lo conferma il crollo verticale registrato dai corsi borsistici sulla piazza di Mosca con l'indice Moex che è arrivato a perdere anche più del 10% scendendo sotto quota 2.200 punti. A poco più di un'ora dalla chiusura l'indice ha recuperato leggermente e si aggira intorno ai 2270 punti (-6,60%). Fra i titoli più penalizzati il portale Yandex (il 'Google russo') -8,50%, il colosso energetico Lukoil -7,90%, mentre Gazprom, Rosneft e Sberbank registrano perdite superiori al 6%.-