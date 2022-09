Borrell: "Aiutare Kiev è difesa di sovranità e indipendenza"

"Siamo fortemente convinti che difendere l'Ucraina è difendere i principi che ognuno che viene a New York ha firmato, come sovranità e indipendenza". Lo ha detto l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell'Unione Europea, Josep Borrell, parlando con i giornalisti a New York. "Dobbiamo continuare a respingere la propaganda russa e la sua narrativa ingannevole", ha aggiunto, sottolineando poi che dal punto di vista militare "tutti i ministri hanno affermato che continueremo ad aiutare Kiev a difendersi".