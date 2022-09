Ucraina, morto sul campo foreign fighter italiano di 27 anni: chi era

Mondo

Foreign fighters italiani in Ucraina: chi sono e per chi combattono

Le indagini a carico di Kevin Chiappalone tornano a far parlare dei combattenti che volontariamente decidono di appoggiare i conflitti di altri Paesi in prima persona. Contro Mosca, come Chiappalone, c'è anche Giulia Schiff, ribattezzata Jasmine. Altri connazionali sono invece tra le file delle milizie anti-Kiev

Kevin Chiappalone è il primo cittadino italiano indagato per essere andato a combattere con la resistenza in Ucraina. Genovese, 19 anni, simpatizzante di Casa Pound, è accusato dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova di essere un mercenario arruolato nella Brigata internazionale ucraina. Sul campo è conosciuto con il nome di battaglia, “Alessandro”. La notizia torna a far parlare dei foreign fighters, i combattenti che volontariamente decidono di andare ad aiutare gli eserciti di altri Paesi. Sarebbero circa 20 quelli italiani

KEVIN CHIAPPALONE - La condanna prevista dalla legge per l’illecito che si contesta a Chiappalone – il più giovane foreign fighter italiano - è di 7 anni. L’inchiesta ha preso il via da un’intervista, anonima, rilasciata a Panorama, dove il ragazzo diceva di essere andato a combattere per motivi politici. “Non c'entrano i soldi o altro”, ha spiegato, ma piuttosto “una certa visione del mondo. Putin a ridosso dell'invasione ha promesso di volere denazificare l'Ucraina. Diciamo che in quel momento ci siamo sentiti chiamare in causa”