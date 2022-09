Le votazioni per l'annessione del Donbass a Mosca si concluderanno il 27 settembre. Il G7 assicura "non li riconosceremo mai". Il presidente ucraino: "non hanno effetto legale e legittimità come dimostrato dai metodi frettolosi della loro organizzazione, che non rispetta in alcun modo le norme democratiche, e dalla sfacciata intimidazione della popolazione locale". Le votazioni interessano le regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, sotto il controllo parziale o totale delle forze russe