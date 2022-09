Russia, Putin aumenta pene per disertori. Nuove proteste: 700 arresti

Il presidente russo ha modificato il codice penale relativo al servizio militare: dai 5 ai 10 anni di carcere per la diserzione o la mancata comparizione alla leva, 10 anni di detenzione per chi si arrende volontariamente al nemico. Manifestazioni in tutto il Paese contro l’arruolamento dei riservisti per la guerra in Ucraina, annunciato il 21 settembre da Vladimir Putin. Centinaia gli arresti - secondo le ong - con persone fermate in 32 città, soprattutto a Mosca, San Pietroburgo e Novosibirsk