Ucraina, chi sono i riservisti russi arruolati da Putin per la guerra

La Russia richiama alle armi 300 mila riservisti, specie quelli con esperienza e capacità militari già testate, per far fronte a una riduzione delle forze sul terreno in un conflitto logorante: sono coloro che potranno essere coinvolti in tutte le attività militari operative e di combattimento (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). La mobilitazione "parziale" annunciata ieri dal presidente Vladimir Putin - che ha scatenato proteste feroci e oltre 1300 arresti - appare come una versione soft di quella "generale" imposta durante i grandi conflitti del passato, ma già basta a far segnare un salto di qualità nell'impegno militare della Russia. Perché, prima di questa decisione del Cremlino, era dalla Seconda Guerra Mondiale che non si vedeva una grande potenza trascinare in massa i propri cittadini sul campo di battaglia. E oggi le autorità della Repubblica russa del Tatarstan hanno vietato "temporaneamente" a tutti i residenti riservisti di lasciare la regione. La norma che prevede il divieto è stata pubblicata ieri, secondo il Moscow Times, dopo il decreto del presidente Vladimir Putin sulla mobilitazione parziale.

I riservisti arruolati saranno addestrati in Russia

Gli uomini coinvolti nella mobilitazione parziale verranno addestrati da ufficiali con esperienza di combattimento in operazioni militari speciali in territorio russo prima di essere inviati nelle regioni ucraine "liberate": lo afferma Andrey Kartapolov, capo del Comitato di difesa della Duma russa, secondo la Tass. "L'addestramento si svolgerà sul territorio russo, sul terreno militare del Ministero della Difesa, sotto la guida di ufficiali esperti che hanno esperienza di combattimento e l'esperienza di operazioni militari speciali", ha affermato sul canale tv RBC. E sostiene che la decisione del ministero della Difesa di mobilitare esattamente 300 mila riservisti è stata calcolata "per il periodo di completamento degli obiettivi che verranno fissati. Se il ministero della Difesa ha annunciato questa cifra - ha aggiunto - allora ritiene ragionevolmente che questo sia sufficiente".