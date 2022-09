Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un pacchetto di emendamenti al codice penale relativo al servizio militare. La diserzione o la mancata comparizione alla leva è punita con la reclusione da cinque a dieci anni. Nelle ultime ore è arrivato l'appello della Cina con l'obiettivo di frenare l'escalation militare: "Il conflitto tra Russia e Ucraina non deve allargarsi". "La russofobia dell'Occidente è senza precedenti, vogliono cancellare la Russia. Rispetteremo la volontà del popolo" sui referendum in Ucraina: lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov parlando all'Assemblea Generale dell'Onu e poi in conferenza stampa. Zelensky si rivolge ai russi: "Putin vi manda a morire". Per il capo della diplomazia europea Borrell "è certamente un momento pericoloso, perché l'esercito russo è stato messo all'angolo e la reazione di Putin, che minaccia di usare armi nucleari, è molto grave". I referendum per l'annessione nelle zone occupate sono in corso, le votazioni si concluderanno il 27 settembre: conivolte Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, sotto il controllo parziale o totale delle forze russe. Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti e i suoi alleati imporranno nuove sanzioni economiche "rapide e severe alla Russia" se annetterà territori in Ucraina.