Usa Weekly News, Biden all’ONU: “Non vogliamo una nuova guerra fredda”

“Pronti a imporre nuovi costi a Mosca” - “Gli Stati Uniti non riconosceranno mai il territorio ucraino come nient’altro che parte dell’Ucraina. I referendum della Russia sono una farsa, un falso pretesto per tentare di annettere parti dell’Ucraina in flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite”. Lo dichiara Joe Biden in una nota. “Lavoreremo con i nostri alleati e partner per imporre nuovi costi economici rapidi e severi alla Russia”, ha sottolineato il presidente americano