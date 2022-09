3/9 ©Ansa

Lunghe code si sono formate negli ultimi giorni al confine tra Russia e Georgia. File interminabili di auto con a bordo soprattutto uomini russi stanno tentando di lasciare il Paese per evitare l'arruolamento forzato per la guerra in Ucraina. Il Cremlino afferma che le notizie sulla fuga di uomini in età da coscrizione sono esagerate

Tutti gli aggiornamenti sulla guerra Ucraina-Russia