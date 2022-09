"Come lasciare la Russia": impennata di ricerche dei russi su Google

Nelle ore prima e dopo il discorso di Putin, dal canale Telegram Mozhem Obyasnit e da Google Trends si rileva che, in molte zone del Paese, aumenta il numero di cittadini russi che cercano informazioni su come andare via dal Paese. Cresce il timore di finire nelle liste di chi potrebbe essere arruolato per la guerra in Ucraina

“Come lasciare la Russia” e "chi sarà mobilitato" sono due delle più ricerche più effettuate su Google in Russia negli ultimi giorni. A evidenziarlo è stato il sito medusa.io che rivela come l’aumento del numero di coloro che cercano informazioni su come andare via dal Paese sia stato rilevato dal canale Telegram Mozhem Obyasnit e da Google Trends. Le crescenti ricerche sono aumentate in attesa (e dopo) del discorso alla nazione di Vladimir Putin in cui è stata annunciata la mobilitazione parziale. E salgono quindi anche le ricerche su quali categorie di persone sono state richiamate sotto le armi (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).