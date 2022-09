Ucraina, da stupri a esecuzioni: inchiesta Onu conferma crimini guerra

Bombardamenti sulle aree residenziali, torture, bambini stuprati: sono solo alcune delle terrificanti accuse mosse dagli esperti Onu alla Russia, che a Ginevra davanti al Consiglio dei diritti umani è finita sotto accusa per "crimini di guerra" in Ucraina (AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA). Le prove raccolte sul campo dalla Commissione d'inchiesta creata lo scorso marzo non lasciano ombra a dubbi: "Sono stati commessi crimini di guerra in Ucraina,", ha denunciato il presidente del team d'inchiesta, il norvegese Erik Mose, in un primo resoconto verbale. La mossa è inusuale, in genere le accuse vengono formalizzate nelle aule dei tribunali, ma i tre esperti indipendenti della Commissione hanno sottolineato che le atrocità commesse sono "su vasta scala e chiare".

Raccolte prove di esecuzioni, torture, stupri

Mose, che ha guidato in passato il Tribunale internazionale per i crimini in Ruanda, ha riferito che lui e gli atri due componenti del team di indagine, la bosniaca Jasminka Džumhur e il colombiano Pablo de Greiff, sono rimasti "colpiti" dal gran numero di esecuzioni e dai frequenti "segni visibili sui cadaveri, come le mani legate dietro la schiena, le ferite da arma da fuoco alla testa e le gole tagliate". Altrettanto brutale e tragico il quadro delle violenze sessuali, con le vittime di età compresa tra "i 4 e gli 82 anni": in alcuni casi "sono già stati individuati i responsabili, i soldati russi". "Abbiamo documentato un gran numero di crimini contro i bambini, alcuni sono stati stuprati, torturati e detenuti illegalmente". Alle violenze e gli abusi dei russi "talvolta erano costretti ad assistere i familiari" delle vittime. Come se non bastasse, la Commissione ha trovato le prove dell'uso di ordigni esplosivi "da parte dei russi in zone altamente popolate", che hanno provocato stragi tra i civili.