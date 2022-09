6/12 ©Ansa

La sua liberazione rappresenta un colpo a sorpresa, dopo che i filorussi avevano insistito sulla sua esecuzione come un monito per i volontari delle brigate internazionali che combattono per Kiev. L'organizzazione Presidium Network, con sede nel Regno Unito, ha confermato che i 5 britannici "sono stati rilasciati e sono sani e salvi a casa". "Sono Aiden Aslin, Shaun Pinner, John Harding, Dylan Healy e Andrew Hill: non vedono l'ora di tornare alla normalità con le loro famiglie dopo questo orribile calvario", ha affermato Dominik Byrne, co-fondatore di Presidium