Russia, il generale Mizintsev è il nuovo incaricato di logistica

Mosca ha annunciato oggi la sostituzione del suo massimo responsabile della logistica: il generale dell'esercito Dmitry Bulgakov è stato sollevato dalle sue funzioni di viceministro della Difesa e sostituito dal generale Mikhail Mizintsev. A renderlo noto è stato il ministro della Difesa russo citato dall'agenzia di stampa statale Interfax. Mizintsev, spiega una nota, sarà "responsabile delle forniture materiali e tecniche delle forze armate", mentre la Russia è nel pieno della campagna di mobilitazione. "Bulgakov - si legge - è stato trasferito a un nuovo incarico". GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA )

Mikhail Mizintsev, 60 anni, nel corso della sua lunga carriera militare ha ricoperto molte posizioni di rilievo nello Stato Maggiore. È stato preso di mira dalle sanzioni occidentali per il suo ruolo nell'assedio di Mariupol, città portuale nel sud-est dell'Ucraina, che le forze russe hanno conquistato a maggio a costo di ingenti distruzioni. Il cambio di personale arriva mentre il Presidente Vladimir Putin ha annunciato questa settimana che sta mobilitando centinaia di migliaia di russi per rafforzare la sua offensiva in Ucraina. Il generale che ha sostituito Dmitry Bulgakov ha guidato anche l'operazione russa in Siria.