1/10 Sky

Il tema dei rigassificatori è al centro dell’attuale campagna elettorale, a causa della guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, oltre al prezzo alle stelle della materia prima: si discute, in particolare, dell’opportunità di installare un nuovo impianto presso Piombino. Ma cosa sono? Come riporta Il Post, si tratta di stabilimenti necessari per poter utilizzare il gas liquefatto che arriva in Italia via nave

GUARDA IL VIDEO: Senza rigassificatore a Piombino Italia rischia razionamenti