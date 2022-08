Gas, senza rigassificatore mancheranno 2,5 miliardi di metri cubi

Il sindaco di Piombino, così come Europa Verde, è contrario al rigassificatore galleggiante. Ma se non entrasse in funzione potremmo dover essere costretti ad attuare razionamenti. LO SKYWALL

Se il rigassificatore galleggiante di Piombino non entrasse in funzione nella primavera del 2023, come chiede il sindaco della città Francesco Ferrari (ri-eletto nel centrodestra nel 2019), l'Italia rischierebbe di dover attuare dei razionamenti di gas per fare fronte alla carenza. L'anno prossimo il Ministero della Transizione ecologica stima infatti che dal gas liquefatto otterremo 7,9 miliardi di metri cubi di gas in più rispetto al 2021. Si tratta di circa un terzo dell'intero piano di diversificazione delle fonti energetiche utile a ridurre la dipendenza dalla Russia.



Mancherebbero 2,5 miliardi di metri cubi

Senza l'impianto galleggiante di Piombino nel 2023 verrebbero a mancare circa 2 miliardi e mezzo di metri cubi. Cioè circa la metà della capacità annuale della Golar Tundra, la nave che Snam ha acquistato per attraccarla nel porto di Piombino e rigassificare il gas liquefatto in arrivo via mare. Gli scenari

Se ciò accadesse, bisognerebbe individuare altre fonti energetiche. Si potrebbero aumentare gli acquisti di gas dalla Russia, contravvenendo però ai patti europei e mettendosi nelle mani di un fornitore inaffidabile. Una seconda opzione potrebbe essere aumentare la generazione di elettricità da fonti rinnovabili. Ma il nostro paese è storicamente lento nell'installazione di nuovi impianti solari ed eolici. Quest'anno, grazie all'aumento degli investimenti, allo sblocco di alcune opere e alle semplificazioni introdotte dal governo, potremmo ottenere un recupero: almeno 5,1 gigawatt di nuove installazioni secondo Terna. Ma non sarà una passeggiata accelerare, visto che per anni il ritmo di marcia è stato assai inferiore.



Un'ulteriore possibilità potrebbe essere ridurre i consumi elettrici. Ma gli italiani potrebbero non essere d'accordo: nei primi sei mesi del 2022 i consumi sono infatti aumentati, secondo Terna, del 2,2 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021, tenendo conto delle temperature e del calendario lavorativo. Il confronto rischia di essere influenzato dalle chiusure dovute alla pandemia, ancora in vigore nel 2021: ma anche nel solo mese di giugno i consumi elettrici sono saliti rispetto all'anno scorso, quando ormai il governo aveva deciso le riaperture. Secondo rigassificatore in arrivo a Ravenna Piombino non sarà l'unica città a ospitare un rigassificatore galleggiante. La stessa sorte dovrebbe toccare a Ravenna nel 2024, per ospitare la BW Singapore, seconda nave acquistata da Snam. Nella città romagnola però le istituzioni locali non hanno espresso contrarietà al progetto.