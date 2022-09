Ucraina, Putin: “L'Occidente vuole distruggere la Russia"

L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile, i suoi obiettivi principali sono rimasti gli stessi e il Lugansk "è già stato quasi completamente ripulito dai nazisti". A dirlo è Vladimir Putin in un discorso televisivo preregistrato, inizialmente atteso per ieri ma poi rinviato a oggi. Il presidente russo ha poi ribadito che i territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum per l'adesione alla Russia "hanno il sostegno" di Mosca e ha parlato di una mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA IN UCRAINA). Poi ha avvertito: "Useremo certamente tutti i mezzi militari a nostra disposizione per difendere il Paese e il popolo. Quando la sua integrità territoriale è minacciata, la Russia usa tutti i mezzi a disposizione, questo non è un bluff".