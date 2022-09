6/7 ©IPA/Fotogramma

IL LATTE – La situazione degli allevamenti in questo senso non è molto differente da quella del Veneto. Come emerge da uno studio di Arav, l’Associazione regionale allevatori Veneto, nell’ultimo anno, per una stalla di cento bovini da latte, il maggior costo supera i 100mila euro. L’effettivo aumento, infatti, a oggi è di 0,091 euro per ogni litro di latte prodotto. Una somma che, calcolata sulla base di una mandria da 100 capi, si traduce in una perdita mensile di 9100 euro

Crisi energetica: dalla pizza al latte, ecco i cibi a rischio rincaro