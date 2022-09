3/8

È il caso di Ivan Luca Vavassori, ex calciatore di 29 anni che era andato al fronte nelle fila delle brigate internazionali in guerra contro le truppe di Putin. La decisione di rientrare è arrivata a seguito di un ricovero in ospedale con la febbre alta e alcune ferite dopo essere sopravvissuto ad un attacco russo a Mariupol. Il giovane, nato in Russia, è stato adottato dall'imprenditore Pietro Vavassori e dalla moglie Alessandra Sgarella, sequestrata dalla 'ndrangheta nel '97 e morta nel 2011 per una malattia

Ucraina, morto sul campo foreign fighter italiano 27enne di Varese: chi era Benjamin Giorgio Galli