Ucraina, morto nel Donetsk un foreign fighter italiano filorusso

Il terzo italiano morto in Ucraina

Elia Putzolu è il terzo foreign fighter italiano che ha perso la vita in Ucraina. Il primo è stato Edy Ongaro, militante nelle fila dei separatisti filorussi del Donbass, ucciso lo scorso 30 marzo da una bomba a mano in un villeggio a nord di Donetsk. Poi Benjamin Giorgio Galli morto a Kharkiv mentre combatteva con le forze di Kiev. È invece tornata in Italia, solo per qualche giorno, Giulia Schiff, ex pilota dell’Aeronautica che a marzo è volata in Ucraina per combattere come volontaria nelle Forze speciali della Legione internazionale. Sono circa venti, secondo intelligence e Antiterrorismo, i combattenti italiani in Ucraina, da una parte e dall'altra dei due schieramenti.