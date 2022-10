Guerra in Ucraina, Kiev: "Scoperte 22 camere di tortura a Kharkiv"

Le autorità ucraine hanno denunciato la scoperta di 22 camere di tortura nella regione di Kharkiv, nelle aree in precedenza sotto il controllo delle forze russe. (GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE). Lo ha riferito Serhii Bolvinov, capo del dipartimento investigativo della polizia regionale. "Praticamente in tutte le città e le grandi città in cui si sono stabilite le truppe russe, sono stati trovati luoghi di detenzione di civili e prigionieri di guerra. I principali metodi di tortura includono percosse, soffocamento ed elettrocuzione, tra le altre pratiche", ha fatto sapere Bolvinov, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Ukrinform. L'ultima di queste camere è stata ritrovata a Piski-Radkivskii, nel distretto di Izium, dove sono state rinvenute giacche e borse del personale dell'esercito ucraino. Da informazioni precedenti sembrerebbe che una dozzina di soldati russi si trovassero regolarmente nell'edificio utilizzato per le torture.