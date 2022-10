Ucraina, esercito scopre nuova camera delle torture usata dai russi

Mondo

Putin starebbe preparando un “ test nucleare ” al confine con l’Ucraina. A rivelarlo è il quotidiano britannico The Times , che cita un' informativa inviata agli Stati Nato dalla stessa Alleanza. Il rapporto mette in guardia su possibili azioni del Cremlino, fra cui quella di testare il missile sottomarino Poseidon , equipaggiato con una testata atomica. La dimostrazione di forza di Putin, dice una fonte di alto livello della difesa occidentale citata sempre da The Times , potrebbe avvenire nel Mar Nero

Non è però "impossibile" che Putin decida di utilizzare un'arma nucleare tattica in Ucraina. Si tratta di testate dal potere distruttivo limitato, pensate per colpire obiettivi specifici in scala ridotta e su territori precisi. In questo caso, precisa la fonte del The Times, i rischi per i russi potrebbero però essere più alti che andando ad agire con Poseidon, perché non è da escludere che “accidentalmente” vadano a colpire ad esempio “una città russa vicino al confine ucraino"