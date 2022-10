8/10 ©Ansa

Un altro fattore di rischio per Mosca sono le conseguenze che un suo attacco all’Ucraina avrebbe anche sul suo territorio. La nube radioattiva generata dalle armi nucleari potrebbe infatti arrivare a investire anche il territorio russo e quello della Bielorussia, forte alleato di Putin. I pericoli per la stessa Russia, sottolinea l'Institute for the Study of War, sarebbero “enormi”