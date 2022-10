8/10 ©Ansa

Intanto l’Italia ha convocato oggi alla Farnesina l'ambasciatore russo Sergey Razov (nella foto) per formalizzare la posizione del nostro Paese, che non riconosce l'esito dei referendum in Ucraina. Quella di Roma non è un'iniziativa isolata, ma in ambito Ue, tanto che a Berlino si sono mossi nella stessa direzione. L'obiettivo è dare un segnale di condanna a Mosca per quest'ennesimo strappo, aggravato dalle minacce al ricorso di armi nucleari, che rischia di avvitare il conflitto in una spirale senza ritorno