"Qualsiasi uso di armi nucleari avrà conseguenze serie per la Russia", avverte la Nato con Stoltenberg. "Distruggeremmo le truppe russe in Ucraina", rilancia Petraeus ex capo Cia. Papa Francesco rinnova da parte sua l'appello per il cessate il fuoco. In coordinamento con l'Ue la Farnesina ha convocato intanto per oggi l'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov