Olanda, attacco con coltello ad Amsterdam: 5 feriti. Arrestato un uomo

Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto nei pressi di Piazza Dam, in pieno centro ad Amsterdam, in Olanda. È quanto riferito dalla polizia locale, che ha poi precisato che un uomo, sospettato di essere il responsabile dell'episodio, è stato fermato. Ancora non è chiara la dinamica. La polizia ha detto di avere stretto un cordone attorno all'area in cui è avvenuto l'accoltellamento. "Al momento non abbiamo informazioni sulla causa o sul movente dell'accoltellamento".