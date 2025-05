Trump, taglio sui pacchi in arrivo da Cina e Hong Kong

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tagliato i dazi sui piccoli pacchi spediti dalla Cina continentale e da Hong Kong agli Stati Uniti. L’annuncio del tycoon è arrivato poche ore dopo che le due maggiori economie mondiali avevano annunciato che avrebbero ridotto le imposte sui beni di entrambe le parti per 90 giorni. Secondo quanto riportato dalla Bbc, la Casa Bianca ha esternato le proprie volontà nel voler ridurre dal 120% al 54% i nuovi dazi sui piccoli pacchi di valore fino a 800 dollari (606 sterline). La tariffa fissa per articolo rimarrà di 100 dollari per le spedizioni effettuate dopo il 2 maggio, mentre l'addebito di 200 dollari previsto per il primo giugno è stato annullato.