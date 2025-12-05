Operato il padre di Meghan Markle, il fratello: “Mostri compassione”

La duchessa di Sussex è rimasta in silenzio dopo le notizie che riguardano le condizioni di salute del padre Thomas con il quale non ha più alcun contatto. L’uomo, 81 anni, ha subito l’amputazione di una gamba e, stando a quanto riferito dal figlio Thomas Jr che si è appellato alla sorella affinché si riavvicini al padre, sta “lottando per la vita”

Meghan Markle continua a non parlare e a tenere le distanze dal padre nonostante l’uomo sia in gravi condizioni di salute. Thomas Markle, 81 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva dopo un aggravamento del suo già precario stato di salute. L’uomo, che vive nelle Filippine, è stato portato in ospedale alcuni giorni fa ed è stato operato d’urgenza: i chirurghi hanno dovuto amputargli una gamba e non si esclude la necessità di una seconda operazione per rimuovere un coagulo di sangue che mette a rischio la vita dell’81enne. Queste sono le informazioni riportate dal figlio, Thomas Jr, fratello di Meghan Markle, che dopo l’aggravarsi del padre ha provato a favorire un riavvicinamento con la sorella.

Rapporti chiusi da anni

Il rapporto tra Meghan Markle e il padre non è mai stato idilliaco ma dal 2018, anno delle nozze dell’attrice con il principe Harry, i due non si sono più rivolti la parola. In occasione del matrimonio reale, infatti, Thomas Markle aveva venduto in anteprima ai tabloid le foto della figlia e del principe segnando così la fine del loro rapporto padre-figlia. Da quel momento la duchessa di Sussex non ha più visto o parlato con Thomas che nel frattempo ha avuto anche due infarti e un ictus. Con l’aggravarsi delle condizioni del padre, però, il fratello Thomas Jr e la sorella Samantha stanno provando a far riappacificare l’81 enne con Meghan prima che sia troppo tardi. “Il mio unico desiderio è che Meghan mostri un po' di compassione per mio padre. Sta letteralmente lottando per la vita”, ha detto il fratello della duchessa in un appello.