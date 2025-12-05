Francia, aperto fuoco contro 5 droni su base nucleare: cosa è successo

Offerte Sky
Francia, aperto il fuoco contro 5 droni su base nucleare Ile Longue a Brest: cosa sappiamo

Nel sito sono presenti 4 sottomarini di cui viene assicurata la manutenzione, almeno uno dei quali è in permanenza in mare per garantire la dissuasione atomica

Cinque droni hanno sorvolato ieri sera introno alle 19:30 la base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, adiacente alla penisola di Crozon all'estremo Ovest della Francia, dove sono dislocati i sottomarini nucleari lanciamissili della dissuasione nucleare francese, si è appreso dalla gendarmeria locale. Il battaglione di artiglieria marittima che protegge il sito "ha effettuato diversi tiri antidrone", secondo la stessa fonte. 

La base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, all'estremo ovest della Francia
La base sottomarina francese dell'Ile Longue, nella rada di Brest, all'estremo Ovest della Francia - ©Getty

Base francese protetta da 120 gendarmi

La base francese è protetta da 120 gendarmi della marina in coordinazione con un battaglione di fucilieri. Nel sito sono presenti 4 sottomarini di cui viene assicurata la manutenzione, almeno uno dei quali è in permanenza in mare per garantire la dissuasione nucleare. I droni individuati con mezzi tecnici sono stati cinque. Il sorvolo in questa zona vietata non è raro da parte di droni, la notte fra il 17 e il 18 novembre ne era stato segnalato un altro "al di sopra della penisola di Crozon", di cui fa parte l'Ile Longue. 

