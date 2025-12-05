Maxi multa dell'Ue contro X: 120 milioni per violazioni del Dsa

Per la Commissione di Bruxelles l'applicazione non rispetta alcuni criteri stabiliti dalla legge europea sui servizi digitali. Le violazioni riguardano il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza dell'archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici per i ricercatori. Ora X ha 60 giorni lavorativi per informare la Commissione in merito alle misure che intende adottare per conformarsi al Dsa ascolta articolo

Maxi multa a X del valore di 120 milioni da parte della Commissione Ue. Il social di Elon Musk è stato sanzionato da Bruxelles per aver violato gli obblighi di trasparenza previsti nella legge europea sui servizi digitali (Dsa). Quella odierna è la prima decisione di non conformità adottata ai sensi del Dsa, nato con l’intento di dare una regolamentazione al mondo online. Le violazioni includono il design ingannevole della spunta blu, la mancanza di trasparenza dell'archivio pubblicitario e la mancata fornitura di accesso ai dati pubblici per i ricercatori. Ancora in corso l'indagine per sospette violazioni del Dsa legate alla diffusione di contenuti illegali.

Cosa l’Ue contesta a X Secondo la Bruxelles, il segno della spunta blu che dovrebbe identificare gli account verificati inganna gli utenti: chiunque infatti sull'applicazione può pagare per ottenere lo stato di "verificato" senza che l'azienda controlli realmente e in modo approfondito chi si cela dietro l'account. C'è poi il nodo del repository pubblicitario di X che, per l'Ue, non soddisfa i requisiti di trasparenza e accessibilità del Dsa. Archivi pubblicitari accessibili e consultabili sono fondamentali per ricercatori e società civile per individuare truffe, campagne di minacce ibride, operazioni di informazione coordinate e pubblicità false. Infine c'è il punto che riguarda l'accesso ai ricercatori ai dati pubblici della piattaforma: per la Commissione, X non adempie ai propri obblighi vietando di fatto ai ricercatori idonei di accedere in modo indipendente ai dati pubblici.