La Russia ammette l'avanzamento di Kiev sul terreno di scontro in Ucraina. L'esercito di Zelensky "con le sue soverchianti unità blindate" è riuscito a "penetrare le linee della nostra difesa" nell'area dei villaggi di Zolota Balka e Oleksandrivka nell'area di Kherson, appena annessa da Mosca, lo dice il portavoce del ministero della Difesa russo. Poi il Cremlino avverte: "L'uso di armi nucleari da parte della Russia è possibile solo in accordo con la dottrina sulla deterrenza". Gli Usa invieranno presto 4 nuovi sistemi antimissile avanzati all'Ucraina, secondo fonti vicine al dossier. Oggi al Copasir audizione di Guerini, che potrebbe illustrare un nuovo decreto per l'invio di armamenti a Kiev. Qualsiasi uso di armi nucleari avrà conseguenze serie per la Russia", avverte intanto la Nato con il segretario Stoltenberg.

L'ambasciatore russo Razov è stato ricevuto alla Farnesina e "ha respinto categoricamente le dichiarazioni della parte italiana, ha esposto le sue posizioni in merito alle questioni che sono state toccate".